Завершилось первое заседание по делу Мадуро в США

Первое заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Нью-Йорке завершилось. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, следующее заседание состоится 17 марта в 11:00.

После окончания слушания венесуэльский лидер вместе с супругой покинули зал суда под сопровождением федеральных маршалов США.

Адвокат Мадуро Барри Поллак в ходе заседания заявил, что пока не намерен добиваться освобождения подзащитного под залог. Он также напомнил о наличии у клиента проблем со здоровьем, которые требуют внимания. Он уточнил, что супруга Мадуро могла получить переломы ребер в ходе захвата американскими военными.

Президент Венесуэлы в ходе слушания сидел рядом со своим адвокатом Барри Поллаком. Для перевода политик использовал наушники и делал записи по ходу заседания. Рядом с Мадуро также находились его жена Флорес и второй адвокат Марк Доннелли. Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал венесуэльского лидера. Тот кивнул и ответил жестом.