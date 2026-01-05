Защита Мадуро не стала добиваться освобождения подзащитного под залог

Представитель защиты Мадуро сообщил суду, что в дальнейшем намерен ходатайствовать об освобождении его подзащитного под залог. Тем не менее, в настоящий момент команда юристов венесуэльского президента не настаивает на данной мере пресечения, передает Fox News.

3 января 2026 года американские вооруженные силы начали военную операцию против Венесуэлы под кодовым названием «Абсолютная решимость». Началом операции послужила серия масштабных авиационных и, предположительно, ракетных атак на различные цели в Венесуэле, включая Каракас, столицу государства. Впоследствии был осуществлен вертолетный десант группы специального назначения, которой удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его супругой и эвакуировать их в Соединенные Штаты.

5 января 2026 года отстраненный от власти президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были доставлены в суд Нью-Йорка для предъявления обвинений в рамках дела о наркотерроризме.