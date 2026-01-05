Эрдоган сообщил Трампу о беспокойстве Турции из-за ситуации в Венесуэле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил озабоченность Анкары в связи с ситуацией в Венесуэле, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, нарушение суверенитета любых стран является рискованным шагом для всего мира. Турецкий лидер также подчеркнул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и народ страны доказали свою дружбу с Турцией. Свою позицию Эрдоган озвучил в обращении к нации после обсуждения данного вопроса на заседании правительства.

«Мы подробно обсудили ситуацию в Венесуэле на нашем заседании (кабмина – ред.)», – отметил Эрдоган.

Турция поддержала Венесуэлу в конфликте с США

Ранее сообщалось, что на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле Китай призвал Соединенные Штаты обеспечить личную безопасность и немедленно освободить президента страны Николаса Мадуро и его супругу. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. Он также подчеркнул поддержку Пекином главной роли Совета Безопасности в поддержании международного мира.