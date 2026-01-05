Сын Мадуро высказался по поводу возвращения отца на родину
Захваченный спецназом США венесуэльский лидер Николас Мадуро рано или поздно вернется на родину, заявил сын президента - член парламента страны Николас Мадуро Герра.
«Рано или поздно он снова будет с нами», - сказал Мадуро-младший на заседании парламента.
По его мнению, это станет возможным благодаря сплочению народа – «как в Венесуэле, так и за ее пределами».
Сын Мадуро, по сообщению агентства EFE, выразил полную поддержку вице-президенту Делси Родригес, которая, согласно постановлению Верховного суда Венесуэлы, будет исполнять обязанности главы государства.
Суд Нью-Йорка пошел Мадуро на уступку в одном вопросе
Между тем захваченный США Мадуро в ходе первого заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы. Как сообщает телеканал CNN, он сказал: "Я остаюсь президентом моей страны".