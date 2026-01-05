Сын Мадуро высказался по поводу возвращения отца на родину

Захваченный спецназом США венесуэльский лидер Николас Мадуро рано или поздно вернется на родину, заявил сын президента - член парламента страны Николас Мадуро Герра.

«Рано или поздно он снова будет с нами», - сказал Мадуро- младший на заседании парламента.

По его мнению, это станет возможным благодаря сплочению народа – «как в Венесуэле, так и за ее пределами».

Сын Мадуро, по сообщению агентства EFE, выразил полную поддержку вице-президенту Делси Родригес, которая, согласно постановлению Верховного суда Венесуэлы, будет исполнять обязанности главы государства.

Суд Нью-Йорка пошел Мадуро на уступку в одном вопросе

Между тем захваченный США Мадуро в ходе первого заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы. Как сообщает телеканал CNN, он сказал: "Я остаюсь президентом моей страны".