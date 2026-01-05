Мадуро заявил в суде, что не видел ранее обвинительное заключение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на заседании в суде Нью-Йорка, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав. Об этом пишет газета New York Times.

Как отмечает издание, это может свидетельствовать о том, что у венесуэльского лидера и его адвоката было мало времени на обсуждение дела перед слушанием.

До этого суд в Нью-Йорке начал оглашать обвинения Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.

Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал президента Венесуэлы. Тот кивнул и ответил жестом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.