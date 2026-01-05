Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро

Защита жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес сообщила об ушибе ребер, который она получила при захвате американскими военными.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Невиновна, я полностью невиновна», — сказала первая леди страны.

По словам ее адвоката Марка Доннелли, она могла получить ушиб или даже перелом в результате похищения.

Сын Мадуро высказался по поводу возвращения отца на родину

Ранее суд Нью-Йорка разрешил Мадуро посещение консульских работников Венесуэлы. Уточняется, что Мадуро обязали явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. На данный момент времени венесуэльский лидер не просит освобождения. Однако его защита будет добиваться этого с залогом.