Суд Нью-Йорка пошел Мадуро на уступку в одном вопросе

Суд Нью-Йорка разрешил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро посещение консульских работников страны. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что Мадуро обязали явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. На данный момент времени венесуэльский лидер не просит освобождения. Однако его защита будет добиваться этого с залогом.

Ранее суд Нью-Йорка начал заседание по делу Мадуро, который был похищен в результате операции американских военных 3 января. Глава государства указал, что не считает себя преступником, а военнопленным, которого схватили.