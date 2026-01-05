Адвокат Мадуро: Возникли вопросы о законности похищения Мадуро
В деле президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть вопросы, которые должны быть разрешены. Речь идет, в частности, о законности его похищения.
Об этом заявил его адвокат Барри Поллак ходе судебного заседания.
"Возникают вопросы о законности его похищения военными", - отметил он.
Поллак также заявил, что его подзащитный "в настоящее время не добивается освобождения под залог", но может сделать это позже.
В ходе заседания Мадуро и его супруга Силия Флорес заявили о своей невиновности.