Адвокат Мадуро: Возникли вопросы о законности похищения Мадуро

В деле президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть вопросы, которые должны быть разрешены. Речь идет, в частности, о законности его похищения.

Об этом заявил его адвокат Барри Поллак ходе судебного заседания.

"Возникают вопросы о законности его похищения военными", - отметил он.

Поллак также заявил, что его подзащитный "в настоящее время не добивается освобождения под залог", но может сделать это позже.

В ходе заседания Мадуро и его супруга Силия Флорес заявили о своей невиновности.