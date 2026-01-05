Мадуро в суде заявил о своей невиновности

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на заседании суда не признаёт себя виновным. Об этом сообщает CNN.

«Я невиновен, я не виновен... Я порядочный человек», — приводит телеканал его слова .

Также отмечается, что Мадуро заявил, что по-прежнему является «президентом своей страны».

Ранее стало известно, что венесуэльского лидера доставили в зал суда в Нью-Йорке.

3 января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны венесуэльский президент Николас Мадуро с женой. Затем Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине.

Суд США начал процесс по делу захваченных в Венесуэле Мадуро и его жены

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал разбоем действия Соединённых Штатов по захвату Мадуро.