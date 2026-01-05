Президент Колумбии заявил о готовности взять в руки оружие для защиты от Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты своей страны в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Он убеждён, что Трамп не сможет похитить его так же, как это произошло с главой Венесуэлы Николаса Мадуро.

Петро, в молодости состоявший в партизанском объединении «Движение 19 апреля», напомнил о своём опыте участия в гражданской войне. В своем посте в соцсети он заявил, что, хотя и давал клятву не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, ради защиты родины он нарушит это обещание.

Политик предупредил, что в случае авиаударов США по населённым пунктам Колумбии «в горах появятся тысячи партизан», а при попытке насильственного ареста президента Вашингтон «спустит с цепи народного ягуара».

Отвечая на обвинения Трампа в причастности к наркоторговле, Петро напомнил, что именно он инициировал крупнейшую в мировой истории операцию по конфискации кокаина и запустил программу добровольной замены кокаиновых плантаций сельскохозяйственными культурами. Он подчеркнул, что владеет лишь одним домом, взятым в кредит, а данные о его банковских счетах находятся в публичном доступе.

Глава Колумбии также призвал народ защитить президента от любых незаконных актов насилия, заявив, что способом защиты является «захват власти в каждом муниципалитете страны». Он отдал приказ силам безопасности стрелять не по людям, а по возможным захватчикам.