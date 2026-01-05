"Не в этом году": СМИ озвучили возможную дату суда над Мадуро

Согласно информации Bloomberg, судебный процесс против Мадуро вряд ли начнется до 2027 года. На текущем слушании судья определит только последовательность предоставления материалов дела и подачи предварительных заявлений.

Интересы президента Венесуэлы будет представлять Барри Поллак, известный как адвокат журналиста Джулиана Ассанжа. Стоит отметить, что соглашение о признании вины позволило освободить основателя WikiLeaks.

Агентство передает, что Поллак будет представлять Мадуро исключительно на данном слушании. В дальнейшем, возможно, президент привлечет других адвокатов.