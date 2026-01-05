В Польше готовятся к появлению украинских банд

Польская полиция готовится к появлению украинских банд, пишет РИА Новости, ссылаясь на главного коменданта полиции Польши Марека Бороня.

По словам Бороня, сказанным журналистам, речь идет о периоде, который наступит после окончания военных действий. Главный комендант полиции отметил, что после окончания боевых действий в Польше могут появиться представители восточных банд, как это было в 90-е годы.

При этом, полиция Польши находится в контакте со всеми службами других европейских стран, в том числе и в рамках Европола, обменивается информацией и анализирует тенденции этой преступности.

Также по словам Бороня, польские службы подготовлены и оснащены для отражения угроз организованной преступности, поэтому ее масштабы, какими они были раньше, уже не будут. При этом, уже сейчас известно, что украинцы совершают в Польше больше преступлений, чем все другие иностранцы в стране вместе взятые.