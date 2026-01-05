Китай призвал США освободить Мадуро и обеспечить его безопасность

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле Китай призвал Соединенные Штаты обеспечить личную безопасность и немедленно освободить президента страны Николаса Мадуро и его супругу, передает РИА Новости.

С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. Он также подчеркнул поддержку Пекином главной роли Совета Безопасности в поддержании международного мира.

Поводом для созыва заседания стали события, произошедшие 3 января. Президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции, в результате которой Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны.

В ответ Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства вице-президента Дельси Родригес, а власти страны обратились в международные организации. Действия США уже осудили Россия и КНДР.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержала общее заявление Евросоюза по ситуации в Венесуэле, но и не наложила на него вето. Вместо этого Будапешт отказался от участия в обсуждении документа,