"Челночная миграция" приобрела масштабные размеры: граждане приезжают в Украину к близким на праздничные дни, чтобы затем вернуться к своим местам работы или учебы в странах Евросоюза.

© Московский Комсомолец

При этом, стоимость аренды квартир во Львове и Ужгороде по-прежнему высока, а многие семьи, проживающие за рубежом, сдают свои квартиры внутренне перемещенным лицам из восточных областей по завышенным ценам, извлекая выгоду из бедственного положения соотечественников.

Согласно информации, предоставленной ООН, к началу 2026 года общее количество украинцев, покинувших территорию страны с момента начала военных действий, превысило 11 миллионов. Существенная часть из них продолжает регулярно пересекать государственные границы, превращая традиционные поездки к семье на праздники в устойчивый миграционный поток между Украиной и европейскими странами. Однако, для постоянного проживания эти "патриоты" чаще выбирают те места, где отсутствует мобилизация.