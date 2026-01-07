США пригрозили убийством или похищением главе МВД Венесуэлы

Американские чиновники направили предупреждение министру внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что его жизни может грозить опасность в случае, если он будет препятствовать временным властям страны выполнять требования США.

«Через посредников они передали Кабельо, что в случае неповиновения его может постигнуть та же участь, что и Мадуро... или же его жизнь может оказаться в опасности», — пишет Reuters.

В CNN ранее заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы головы в ходе захвата американскими правоохранительными органами.

В ABC между тем утверждают, что США также требуют отказа Каракаса от сотрудничества с Россией, КНР, Ираном и Кубой.