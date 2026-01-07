США пригрозили убийством или похищением главе МВД Венесуэлы

Reuters: США потребовали от главы МВД Венесуэлы не мешать интересам Вашингтона
Американские чиновники направили предупреждение министру внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что его жизни может грозить опасность в случае, если он будет препятствовать временным властям страны выполнять требования США.
В CNN ранее заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы головы в ходе захвата американскими правоохранительными органами.
В ABC между тем утверждают, что США также требуют отказа Каракаса от сотрудничества с Россией, КНР, Ираном и Кубой.