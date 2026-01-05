Полиция Венесуэлы захотела поймать причастных к атаке США

Полиция Венесуэлы постановила найти и поймать причастных к атаке США, чтобы передать их суду для рассмотрения уголовных дел.

Об этом сообщается в декрете, опубликованном на государственном портале.

«Национальная, региональная, муниципальная полиция обязаны незамедлительно начать поиск и задержание на всей территории страны любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию Республики», — отмечается в тексте документа.

В ночь на субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы. Под атаки попали военные базы, нефтеперерабатывающий завод, здание парламента и даже мавзолей бывшего президента Уго Чавеса. Также американский лидер Дональд Трамп сообщил о захвате в плен президента страны Николаса Мадуро. После он пригрозил также Мексике, Кубе и Колумбии возможным военным вмешательством.

В Венесуэле объявили мобилизацию

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США не соблюдали международное право во время своей военной операции в Венесуэле по похищению лидера страны Николаса Мадуро.