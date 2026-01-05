Интересы Мадуро в суде будет представлять бывший адвокат Ассанжа

Стало известно имя адвоката, который будет представлять интересы президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нью-йоркском суде. Согласно судебным документам, с которыми ознакомились местные СМИ, им оказался Барри Поллак.

Как обращает внимание CBS News, ранее Поллак защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он помог тому заключить сделку. В итоге Ассанж признал вину по одному из пунктов обвинения в публикации секретов американской армии, после чего был освобожден из британской тюрьмы и смог вернуться на родину в Австралию. После признания им вины США отказались от других обвинений и требования экстрадиции.

Напомним, в ночь на 3 января спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Он был доставлен в Нью-Йорк, где в ближайшие время начнется судебное заседание, на котором США намерены предъявить ему обвинения.