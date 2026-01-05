Польский премьер-министр Туск выразил недовольство действиями оппозиционных сил в Польше, заявив, что они, по его мнению, надеются на то, что "его постигнет та же участь, что и Мадуро, и он будет похищен Трампом".

По словам политика, оппозиция утратила веру в возможность победить на честных выборах и теперь возлагает свои надежды на иностранное вмешательство, чтобы положить конец "диктатуре Туска". Он подчеркнул, что вместо борьбы за голоса избирателей оппоненты рассчитывают на внешнее воздействие для смены власти.