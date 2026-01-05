Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России

Владимир Зеленский заявил о встрече с бригадным генералом Службы безопасности Украины Денисом Килимником, которого он назвал одним из организаторов ударов по территории России, передает РИА Новости.

В публикации в своем Telegram-канале Зеленский представил Килимника как первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ и отметил, что он входит в число тех, кто «организует наиболее весомые удары».

В последние месяцы Киев неоднократно объявлял об ударах по целям на территории РФ, в том числе в приграничных и удаленных от фронта регионах. Среди наиболее резонансных случаев, которые российские власти квалифицируют как теракты, — атака беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь, которая привела, по данным СК РФ, к гибели 29 человек.

Также в конце декабря МИД России сообщал об отражении массированной атаки дронов на одну из резиденций в Новгородской области, обошлось без жертв.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости сообщил, что прекращение боевых действий на Украине возможно при определенных условиях. Он назвал успехи российских вооруженных сил ключевым фактором, который, как он считает, может приблизить мир. По его словам, это влияет на ситуацию в украинской армии и обществе.