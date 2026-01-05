СМИ узнали, зачем Зеленский встречался с экс-главой МИД Украины Кулебой

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может возглавить Службу внешней разведки (СВР) страны, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что глава государства ищет новые форматы работы ведомства.

«Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил тот или иной институт [СВР]», — заявил источник.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кулебой. Они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны. Глава государства порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

В начале января Зеленский начал кадровые перестановки. Он предложил главе главного управления разведки минобороны республики Кириллу Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. А действующему главе СВР Олегу Иващенко достался освободившийся пост Буданова.