Британский журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic Culture предположил, что недавние украинские удары по целям на территории России могут свидетельствовать о критическом отчаянии киевского руководства.

Автор статьи связал эти действия, включая атаку беспилотников на объекты в Херсонской области в новогоднюю ночь, с военной ситуацией на фронте, где российские войска, по его оценке, готовятся к наступлению на ряд ключевых пунктов.

Джей также сослался на рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором, по мнению журналиста, содержался намек на гибель российского президента. По утверждению журналиста, такие удары, особенно по гражданским объектам, снижают вероятность достижения мирного соглашения в будущем.

В ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где, по данным российских следственных органов, собрались около ста человек. По последней официальной информации, в результате инцидента погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, более 60 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В регионе были объявлены дни траура.