В ООН обеспокоены будущим Венесуэлы после атаки США

Военная операция США может усилить внутреннюю нестабильность в Венесуэле, оказать негативное влияние на ситуацию во всем латиноамериканском регионе, а также сформировать опасный прецедент в сфере международных отношений.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами», — отмечается в его письменном заявлении. Текст обращения был оглашен заместителем генсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности организации, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы. Трансляцию мероприятия проводит ТАСС.

Также в ходе заседания Гутерриш заявил, что Штаты, осуществляя военную операцию, допустили нарушение норм международного права. По его словам, в сложившейся