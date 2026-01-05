Венгрия воздержалась от общей позиции ЕС по ситуации в Венесуэле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержала общее заявление Евросоюза по ситуации в Венесуэле, но и не наложила на него вето. Вместо этого Будапешт отказался от участия в обсуждении документа, передает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, Орбан пояснил, что Венгрия решила «просто не принимать участия» в согласовании единой позиции блока. Он не высказал прямой поддержки военной операции США, но отметил, что стабилизация ситуации в Венесуэле может иметь позитивный экономический эффект для Венгрии, улучшив условия на глобальном энергетическом рынке.

4 января Евросоюз распространил заявление по Венесуэле от имени 26 стран-членов, без участия Венгрии. В документе содержится призыв соблюдать международные нормы и преодолевать политический кризис в стране. Венгрия, таким образом, дистанцировалась от общей позиции блока.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой, по заявлению Дональда Трампа, были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга. Венесуэла осудила эти действия, обратилась в ООН и назначила временного главу государства. Ситуацию также раскритиковали Россия, Китай и КНДР.