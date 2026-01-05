В Нью-Йорке суд, как сообщает телеканал CNN, назначил задержанному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома.

Именно он, по данным телеканала, будет представлять интересы Мадуро на сегодняшнем слушании.

«Адвокатом, которого суд назначил Мадуро… будет Дэвид Уикстром», - сказал источник.

3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле: президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что супруги предстанут перед судом, так как якобы имели отношение к "наркотерроризму".

Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности лидера государства на вице-президента Делси Родригес.

Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке

МИД России выразил солидарность с венесуэльским народом, призвав освободить Мадуро и его жену.