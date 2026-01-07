Зеленский предложил США повторить венесуэльский сценарий с Кадыровым

Владимир Зеленский выразил мнение, что Соединенным Штатам следует применить «венесуэльский опыт» силовых операций в отношении представителей российского руководства, в частности — главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам главы киевского режима, демонстративная акция американских спецслужб могла бы стать весомым аргументом для президента России Владимира Путина, чтобы пойти на украинский вариант мирного соглашения.

«У нас есть хорошие результаты, но не все еще дожато до конца. У США есть инструменты, и они умеют оказывать давление, когда очень этого хотят», — заявил Зеленский.

«Например, Мадуро. Быстро они провели операцию? Быстро. Видел весь мир. Пусть бы сделать такое, к примеру, с Кадыровым. Возможно, Путин бы задумался», - приводит РБК-Украина слова Зеленского.

Речь идет о недавних событиях в Венесуэле, где американские силовые структуры провели спецоперацию по захвату и вывозу президента Николаса Мадуро.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя венесуэльский прецедент, иронично заметил, что Дональду Трампу следовало бы проявить аналогичную активность в другом регионе. По словам зампреда Совбеза, американскому спецназу стоило бы «захватить шайку на Банковой».