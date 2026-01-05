Орбан высказался о военном кредите Евросоюза для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от участия в программе военного кредитования Украины, утверждая, что Киев никогда не вернет эти деньги. По его словам, данная финансовая схема является «аферой», и Венгрия не будет превращаться в «страну с военной экономикой», передает РИА Новости.

На пресс-конференции в Будапеште Орбан заявил, что экономические ресурсы страны будут направлены на интересы венгров, а не на военные займы. Он также подтвердил, что Венгрия не будет поставлять оружие или солдат в Украину.

Политик подчеркнул, что, несмотря на важность членства в ЕС, Венгрия намерена развивать связи с другими экономическими блоками, включая США, Китай и Россию, чтобы избежать чрезмерной зависимости от Брюсселя. По его мнению, в 2025 году завершилась эра «либерального миропорядка» и началась «эпоха наций».

Данное заявление прозвучало после саммита ЕС в декабре, на котором было принято решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Венгрия, Словакия и Чехия отказались от участия в этой программе.