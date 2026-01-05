«Империализм в чистом виде»: в ФРГ осудили действия США в Венесуэле

Сопредседатель партии «Зеленые» в Германии Франциска Брантнер в беседе с Augsburger Allgemeine назвала военную операцию США в Венесуэле актом империализма. По ее мнению, ситуация может спровоцировать откат к миропорядку, основанному на праве силы.

Политик заявила, что угроза применения силы без международного мандата ради нефтяных ресурсов является «империализмом в чистом виде». Она также раскритиковала реакцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что для правовой оценки действий Вашингтона требуется время. По мнению Брантнер, это выглядит как уход от реальности, в то время как с администрацией Трампа, по ее словам, следует действовать решительно.

Политик призвала Мерца сыграть ключевую роль в формировании реакции ЕС, отметив, что прежние заявления Трампа о покупке Гренландии уже должны были стать для Европы «тревожным сигналом».

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой, по заявлению Дональда Трампа, были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга. Венесуэла осудила эти действия, обратилась в ООН и назначила временного главу государства. Ситуацию также раскритиковали Россия, Китай и КНДР.