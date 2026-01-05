Выяснились странные прозвища сменщицы Мадуро Родригес

Делси Родригес, ставшая исполняющей обязанности президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро американским спецназом, получила в стране прозвища «царица» и «тигрица», сообщило агентство Reuters.

Журналисты назвали 56-летнюю Родригес одной из жестких фигур в правительстве республики. «Царицей» ее стали звать из-за значительного влияния в Венесуэле. «Тигрицей» политика называл сам Мадуро за ее вклад в защиту социалистического правительства. На посту вице-президента политик проводила ортодоксальную политику, включающую сокращение госрасходов, борьбу с инфляцией и ограничение кредитования. При этом агентство отметило, что Родригес чаще других представителей венесуэльских властей посещает Россию, Китай и Турцию.