Канцлер ФРГ скоро посетит Индию

Канцлер Германии Фридрих Мерц 11-13 января совершит визит в Индию.

Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет канцлера в своем родном штате Гуджарат, в городе Ахмедабад. В ходе встречи будут обсуждаться двусторонние и международные вопросы», — уточнил он.

После этого Мерц отправится в Бангалор, где, среди прочего, встретится с представителями немецких компаний. Всю поездку канцлера будет сопровождать экономическая делегация.

27 декабря издание Welt am Sonntag сообщило: в Германии более трети граждан считают, что правительство канцлера Фридриха Мерца, сформированное коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, не проработает до конца срока, который заканчивается весной 2029 года.

37% опрошенных выразили мнение, что коалиция вряд ли дойдет до окончания срока, 53% уверены, что правительство продержится до следующих выборов, и 9% не смогли или отказались дать оценку. При этом заметна региональная разница: в восточных федеральных землях 42% считают возможным досрочный распад, а на западе таких всего 36%.