Трамп назвал дату, когда «стоит беспокоиться о Гренландии»

Президент США Дональд Трамп сообщил корреспонденту Белого дома Кейтлан Коллинз, когда «стоит беспокоиться о Гренландии».

По его словам, это произойдет через два месяца.

— Мы будем беспокоиться о Гренландии через два месяца. Давайте поговорим о Гренландии через... 20 дней, — передает слова американского лидера Daily Express.

Трамп в очередной раз заявил, что его стране «действительно нужна» Гренландия, также он объяснил значение острова для Вашингтона. По его словам, главной причиной является оборона Соединенных Штатов. Кроме того, он добавил, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями и нужна американцам, чтобы защищаться.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Дональду Трампу после его угроз аннексировать Гренландию. Фредериксен призвала президента США прекратить угрожать стране, поскольку подобная риторика выглядит бессмысленно со стороны Белого дома.

Трамп сделал неожиданное заявление о Гренландии

4 января жена заместителя главы Белого дома Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии под флагом США, добавив подпись «скоро».