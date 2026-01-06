Задержанный при налете на дом Вэнса оказался сыном миллионера

26-летний Уильям Дефур, задержанный при налете на дом вице-президента США Джей Ди Вэнса, как пишет газета New York Post, был сыном состоятельного спонсора Демократической партии США.

5 января агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило: правоохранители задержали неизвестного мужчину, разбившего окна, пытаясь проникнуть в дом вице-президента США в Цинциннати (штат Огайо). Он также повредил автомобиль Секретной службы США, прибывшей на место ЧП. Сам Вэнс с семьей во время нападения находился в Вашингтоне.

В статье говорится, что вооруженный молотком предполагаемый вандал является сыном известной семьи миллионеров. Уильям Дефур-старший получил образование в Гарварде и построил успешную карьеру педиатра-уролога, став миллионером. Он на протяжении длительного времени финансово поддерживал Демократическую партию. Так, изданию известно, что он пожертвовал по 5 тысяч долларов на президентские кампании Джо Байдена (2020 год) и Камалы Харрис (2024 год).

Задержанный Дефур-младший, в частности, в 2024 году привлекался к ответственности за два эпизода вандализма и был приговорен к двум годам принудительного психиатрического лечения.