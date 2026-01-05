Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Кулебой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

По словам лидера, они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны.

«Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно», — отметил политик.

Он порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

В начале января Зеленский начал кадровые перестановки: он предложил главе минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавит действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Зеленский назначил нового главу СБУ

Целую цепочку перестановок вызвало и назначение главы разведки Украины Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. 5 января Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности республики.