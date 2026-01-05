Вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Вертолет с Мадуро приземлился на вертолетной площадке у здания суда в Нью-Йорке. После приземления [Мадуро] сопроводили в микроавтобус. Ожидается, что сейчас он направляется в суд», — говорится в сообщении.

Молчание ПВО и не взлетевшие Су-30. Куда исчезла армия, присягавшая президенту Мадуро?

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.