Премьер Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за собственного «позорного заявления». Она выказала поддержку действиям Дональда Трампа в Венесуэле, теперь ей надо подумать и об одобрении американского захвата Гренландии. Об этом заявил Евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Гаэтано Педулла, передает РИА Новости.

Педулла отметил, что Мелони «узаконила госпереворот в Венесуэле своим позорным заявлением». Она подчиняется Вашингтону и «предает итальянскую конституцию».

«Теперь, когда Трамп угрожает нападением на Гренландию, территорию Дании, страны ЕС и члена НАТО, будет ли она и дальше выступать чирлидершей Вашингтона?» — задался вопросом Педулла.

По его словам, Трамп порождает глобальный хаос, и политики ЕС не могут занимать двойственную позицию. Они должны высказаться либо за международное право и многосторонность, либо за американский неоимпериализм.

Ранее Трамп заявил, что ЕС получит выгоду, если США завладеют Гренландией.