Зеленский назначил нового главу СБУ

Новым главы Службы безопасности Украины (СБУ).стал Евгений Хмара, ранее руководивший Центром специальных операций «А». Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, пишут «Ведомости».

Зеленский заявил, что с новым назначенцем «опыт украинских спецназовцев будет масштабироваться».

«Сегодня мы с Евгением также обсудили другие возможности системного развития СБУ и специальные операции, которые мы сейчас готовим», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Экс-глава СБУ Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал заявление об уходе по требованию Зеленского.