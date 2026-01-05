Зеленский назначил нового главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Службы безопасности Украины (СБУ) начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмара, передает ТАСС.

5 января также стало известно, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал заявление об уходе.

При этом отмечалось, что командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступал против идеи Владимира Зеленского отправить в отставку Малюка. Против решения Зеленского уволить Малюка выступили и иные командиры ВСУ.