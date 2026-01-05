В США бьет рекорды индекс пиццы на фоне ситуации с Венесуэлой

Индекс пиццы в США бьет рекорды на фоне военной операции США в Венесуэле. Об этом сообщил мониторинговый аккаунт в соцсети Х Pentagon Pizza Report.

Канал пишет, что ближайшая к Пентагону пиццерия Nighthawk Brewery & Pizza продолжает фиксировать поток посетителей выше среднего. Пиццерия Extreme Pizza (вторая по близости) и заведении Papa Johns число заказов выше среднего уровня. Высокой популярностью также пользуется Freddies Beach Bar.

Теория "пиццы Пентагона" — это неофициальное наблюдение, согласно которому всплески заказов фастфуда, особенно пиццы с доставкой, вблизи правительственных зданий США, таких как Пентагон, штаб-квартира ЦРУ и Белый дом, часто происходят непосредственно перед крупным международным кризисом. Теорию также называют пицца-метром или индексом пиццы Пентагона.

Индекс двусторонних угроз США - Венесуэла в данный момент находится на критическом уровне.

3 января вооруженные силы США нанесли массированные авиационные и ракетные удары по стратегическим объектам в Венесуэле, включая столицу Каракас. В ходе спецоперации президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен американским спецназом и вывезен в США. 4 января он был доставлен в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и контрабанде кокаина.