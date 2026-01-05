В Швейцарии отказались раскрыть сумму замороженных активов Мадуро

Распоряжение о заморозке активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро коснулось 37 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Швейцарии в беседе с Agence France-Presse.

Сумму замороженных активов кабмин страны раскрывать не стал.

«Распоряжение [о заморозке активов] касается 37 человек, однако министерство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов», — говорится в материале. Отмечается, что соответствующее распоряжение будет действовать на протяжении четырех лет до дальнейшего распоряжения.

Как подчеркнул собеседник агентства, это решение не коснулось ни одного члена действующего правительства Боливарианской Республики и было принято в качестве меры предосторожности.

Ранее в Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу Мадуро. Суд оставил его под стражей, следующее заседание запланировано на 17 марта.