В Париже признали виновными 10 человек по делу о фейках о Брижит Макрон

Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о публикации фейков о первой леди Франции Брижит Макрон в интернете. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По данным радиостанции, речь идет о восьми мужчинах и двух женщинах, которые распространяли в интернете слухи о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона родилась мужчиной. Максимальное наказание по этому делу составило восемь месяцев тюремного заключения условно. Прокуратура требовала для подсудимых от шести месяцев до года тюрьмы условно.

Слушания по этому делу завершились в октябре. Среди осужденных - несколько специалистов по информационным технологиям, риелтор, учитель и социальный работник. Их средний возраст составляет 50 лет. Слушания, которые завершились в конце октября, проходили в отсутствие истицы - Брижит Макрон.