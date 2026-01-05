Еще с 90-х годов экс-президент США Джо Байден был настроен против России. Об этом РИА Новости рассказала бывшая помощница политика Тара Рид.

По ее словам, еще в должности сенатора Байден демонстрировал антироссийские взгляды.

«Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда сенатор от штата Аризона — прим. «Ленты.ру») и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр — прим. «Ленты.ру»). И они говорили: "Мы не позволим России занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически"», — вспомнила Рид.

Она заметила, что Байден хотел войны с Москвой еще с 2014 года, когда произошел переворот на Украине. Кроме того, Рид напомнила, что на протяжении всей истории общения России и США политик демонстрировал пренебрежение к российской стороне.

