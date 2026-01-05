Турция считает несправедливым исключение из программы США по созданию F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым исключение республики из программы США по созданию истребителя пятого поколения F-35. По его мнению, возвращение в нее является важным для блока НАТО.

"Возвращение Турции в программу F-35 важно для НАТО. Турция должна вновь присоединиться к этой программе. Без Турции безопасность НАТО невозможна. Исключение Турции из программы из-за закупки военного оборудования у России является несправедливым", - сказал Эрдоган, имея в виду приобретение у РФ систем ПВО С-400.

Высказывания президента Турции приводит телеканал TRT Haber.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

Посол в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак 5 декабря прошлого года заявил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры по вопросу возможного включения турецкой стороны в программу F-35. Как пояснил дипломат, в соответствии с американским законодательством Турция должна отказаться от эксплуатации С-400 для возобновления своего участия в программе производства американских истребителей нового поколения. В Минобороны Турции в ответ заявили, что никаких изменений в позиции Анкары по С-400 нет.