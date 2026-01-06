Зеленский уволил еще одного чиновника

Вслед за увольнением главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Антитеррористического центра Сергея Андрущенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский также освободил от должностей заместителей председателя — Александра Поклада и Сергея Наумюка, а также начальника Департамента контрразведки — Андрея Тупикова и начальника Департамента военной контрразведки — Александра Дубровина.

Поклад был назначен первым заместителем председателя СБУ, Тупиков и Денис Килимник — заместителями председателя СБУ, при этом Килимник также стал руководителем Антитеррористического центра.

Кроме того, Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя офиса президента Кирилла Буданова и исключил Алексея Иващенко.

Ранее Зеленский назначил врио главы СБУ начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару. Днем 5 января также стало известно, что Малюк написал заявление об уходе.

