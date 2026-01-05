Си Цзиньпин выступил с заявлением

Международный порядок серьезно подорван из-за «одностороннего запугивания», мир полон хаоса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает РИА Новости.

Председатель КНР сегодня пообщался с ирландским политиком, прибывшим в Пекин с визитом.

«Сегодняшний мир полон перемен и хаоса, а одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок», — отметил Си Цзиньпин.

Он призвал все государства соблюдать международное право, Устав ООН и добавил, что «великие державы должны подавать пример».

Лидер КНР также напомнил, что летом 2026 года Ирландия станет страной-председателем ЕС. По его словам страна может сыграть конструктивную роль в развитии отношений между Пекином и Брюсселем.