В Латвии заявили о повреждении подводного кабеля

Полиция Латвии заявила, что в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель. На корабле в порту Лиепаи начаты следственные действия, сообщает РБК.

В соцсети Х полиция утверждает, что кабель повредили 2 января. Началось расследование.

«Вечером 4 января полиция в сотрудничестве с береговой охраной, а также другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, находящегося в настоящее время в порту Лиепаи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж не задержан, он активно сотрудничает с правоохранительными органами. Причина повреждения пока не установлена.

Кабель длиной 65 км соединяет литовский прибрежный поселок Швянтойи и латвийский город Лиепая.

В Финляндии задержали судно из-за повреждение кабеля

Ранее в Финляндии арестовали моряков судна Fitbur, среди которых есть граждане России, по подозрению в повреждении подводного кабеля.