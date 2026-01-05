Орбан заявил о разрушении либерального мирового порядка

Либеральный мировой порядок находится в состоянии распада. Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя военную операцию США против Венесуэлы.

"В первые дни этого года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок рушится. Избрание президентом Трампа принесло ему помилование. Однако новый мир все еще бурлит. Грядут более ветреные, непредсказуемые и опасные годы. Именно в этой ситуации венгерскому народу придется выбирать свой путь в апреле этого года", - написал он.

По его словам, одна из дорог ведет в тупик в Брюсселе, но венгерские власти хотят идти по пути мира и безопасности.

"У нас есть план и намерение сделать Венгрию победителем в предстоящую историческую эпоху. Прежде всего, мы должны держаться подальше от войны. Это то, что мы просим венгерский народ сделать в 2026 году", - заключил Орбан.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле: взрывы произошли в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна и ряде других объектов. Американский президент назвал успешной проведенную операцию и заявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги.