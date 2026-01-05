Принц Гарри хочет, чтобы Карл III приехал в США

Принц Гарри хочет, чтобы его отец, король Великобритании Карл III, встретился с внуками в США. Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что в апреле у Карла III запланирован визит в США, направленный на возобновление торгового соглашения, приостановленного Дональдом Трампом. По словам друзей принца Гарри, он бы хотел, чтобы его отец нашел время в своем графике и приехал к нему в дом в Монтесито. Герцог Сассекский желает, чтобы Карл III пообщался со своими внуками: шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

"Гарри ясно дал понять, что очень хотел бы, чтобы его отец приехал навестить его и семью. Он знает, что их отношения напряженные, но несколько раз выражал надежду на то, что его отец сможет наладить контакт со своими внуками", — заявил инсайдер.

В конце ноября принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время вышли на публику с детьми. Герцог и герцогиня Сассекские поработали вместе с сыном, принцем Арчи, и дочерью, принцессой Лилибет, в благотворительной организации Our Big Kitchen Los Angeles. Супруги с наследниками готовили и собирали еду для нуждающихся.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественский портрет с детьми.