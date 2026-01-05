Названы задачи Буданова* на посту главы офиса Зеленского

Уход Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Украины и назначение на нее руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов) стало "тектоническим сдвигом" для украинской политики. Теперь Буданов должен будет преодолеть разрыв между президентом, парламентом и гражданским обществом. Об этом пишет журналист издания Politico Джейми Деттмер.

По словам обозревателя, Буданову удалось превзойти Ермака, который видел в нем соперника и несколько раз пытался добиться его увольнения. И с назначением на пост Буданову понадобится "вся та политическая проницательность, с которой он перехитрил Ермака", отметил Деттмер. На своем посту Буданов должен будет помочь Зеленскому не только избежать конфликта с Трампом, но и урегулировать "бурную партийную политическую обстановку на Украине", а именно преодолеть "растущий разрыв" между президентом, парламентом Украины и гражданским обществом, считает журналист. Также если у Зеленского "не останется никакого выбора", кроме как принять мирное соглашение, Буданову придётся помочь президенту убедить украинцев в "целесообразности" этого шага, отметил Деттмер.

Бывшая помощница Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что главное ожидание от Буданова — "подлинная трансформация в управлении" страной. Особенно это касается взаимодействия власти с гражданским обществом, считает она.

"Слишком долго боевые действия служили удобной завесой для отступления от демократических принципов. Украинское общество пережило глубокий подрыв доверия: образовалась зияющая пропасть между правительством и народом, которая подпитывается нарушениями прав человека, повсеместным разочарованием в целях на фронте и безудержной коррупцией", — заявила Мендель.

Также высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что приход Буданова "придаст импульс" президентской администрации.

"Вряд ли он будет действовать как Ермак, который был пауком, плетущим повсюду свою паутину. Буданов, скорее всего, сосредоточится на национальной безопасности, оставив министров в покое и позволив им заниматься своими делами, не подвергаясь микроменеджменту со стороны центральной власти. Таким образом, уменьшится монополизация власти со стороны президента", — отметил он.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой Офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ написали, что назначением Зеленский ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах, а также указали, что Буданов может стать "ценным активом" на переговорах по мирному урегулированию конфликта.