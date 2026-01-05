Дональд Трамп исключил дедлайн по урегулированию на Украине

«Я не устанавливаю крайних сроков», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов.

Одновременно с этим американский лидер заявил, что обсуждал с членами конгресса возможность ужесточения санкций в отношении России.

Во время пресс-подхода на борту самолёта главы Белого дома там также присутствовал сенатор Линдси Грэм (внесён в России в перечень террористов и экстремистов). Он заявил, что обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок нефти из России.

Ранее этот законодатель представил инициативу, которая предусматривает, в том числе, вторичные санкции в отношении торговых партнёров нашей страны.