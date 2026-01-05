Зеленский рассказал о двух вариантах для Киева

Перед Киевом открылись два пути. Дальнейшие события будут развиваться по одному из них. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

В соцсетях Зеленский написал, что готовится к встречам с политиками ЕС на следующей неделе. При этом он спрогнозировал две возможные стратегии Киева.

«Украина будет готова к обоим возможным путям – дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным», — заявил он.

