Президент Финляндии Александр Стубб запутался в противоречиях, комментируя атаку США на Венесуэлу. Так считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

В соцсети X Малинен отметил, что политики в Европе оказались не готовы к действиям, предпринятым главой США Дональдом Трампом.

«Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле», — написал профессор.

Малинен привел в пример слова Стубба. Последний заявил о якобы имевшей место фальсификации выборов в Венесуэле и нелегитимности Мадуро. Одновременно Стубб призвал соблюдать международное право.